Villingen-Schwenningen Einbrecher nehmen Kamera und Laptops mit

VS-Weilersbach. Die Täter sind nach Polizeiangaben am Mittwoch zwischen 8.20 und 13.20 Uhr über eine aufgehebelte Terrassentüre in das Haus eingestiegen. Dort betraten die Unbekannten verschiedene Räume, suchten diese nach Wertgegenständen ab und entwendeten Wertgegenstände, darunter Laptops und eine Spiegelreflexkamera. Die Polizei Villingen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet um Hinweise. Personen, die am Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Reschenhardweges gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, in Verbindung zu setzen.