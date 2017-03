VS-Villingen (uwk). Einzelheiten zu den drei Vorfällen, die sich am Wochenende ereigneten, teilte gestern die Polizei mit. In der Kleingartenanlage "Im Friedengrund" haben Täter in der Nacht zum Montag drei Gartenhäuser aufgebrochen. Das erbeutete Diebesgut ist noch nicht bekannt.

Außerdem sind Täter zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag 15 Uhr, in einen ­Friseursalon in der Färberstraße eingedrungen. Sie drückten ein Fenster auf und durchstöberten sämtliche Schubladen und Behältnisse. Sie flüchteten ohne Beute. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf rund 1200 Euro geschätzt.

Des Weiteren sind Täter über das Wochenende in einen Sanitärfachmarkt "Auf Herdenen" im Zentralbereich eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und entwendeten aus den Firmenräumen eine Presszange im Wert von rund 4000 Euro.