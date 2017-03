VS-Villingen. Unbekannte Täter sind am Donnerstag, zwischen 17.50 und 22.30 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Berliner Platz in Villingen eingedrungen. Nach Polizeiangaben stemmten die Einbrecher ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchstöberten die Eindringlinge die gesamte Wohnung. Mit einer Beute von mehreren tausend Euro Bargeld flüchteten die Unbekannten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Villingen, Telefon 07721/60 10, entgegen.