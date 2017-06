Villingen-Schwenningen Einblick in Kultur und Seele Eritreas

Villingen-Schwenningen (spr). In ihrer Begrüßung dankte Evelyn Preuß, Projektleiterin Flüchtlingshilfe bei der Diakonie Schwenningen, für das ehrenamtliche Engagement Margrit Schmiders. Seit nunmehr drei Jahren betreut sie, die von den Flüchtlingen nur noch liebevoll Mama genannt wird, die Menschen aus Afrika. Vor knapp drei Jahren waren etwa 30 Asylbewerber aus dem ostafrikanischen Land in Villingen-Schwenningen angekommen. Sie waren vor einer Regierung geflüchtet, die von Nichtregierungsorganisationen als Militärdiktatur bezeichnet wird, und zwar "durch die Wüste und über das Mittelmeer", wie Margrit Schmider es ausdrückte. Im Weltverfolgungs-Index der Organisation "Open Doors" wird Eritrea als ein Land mit der drittstärksten Christenverfolgung weltweit geführt.

In den drei Jahren habe sich viel entwickelt. Anfangs sei die Verständigung schwierig gewesen, aber mittlerweile "könnt Ihr alle so gut deutsch sprechen, dass wir uns gut unterhalten können", zeigte sich Margrit Schmider "begeistert von dem, was ihr gelernt habt". Das umfasse nicht nur Sprache, sondern auch die gesamte Organisation des hiesigen Lebens – inklusive der deutschen Bürokratie und der deutschen Pünktlichkeit.

In ihrer Erzählung wechselte sie die Perspektive: Die Eritreer müssten hierzulande eine neue Kultur annehmen und sich integrieren, und das würden sie auch in hervorragender Weise machen, viele haben bereits Arbeit gefunden. "Aber wir sollten uns unbedingt fragen, was wir von den Eritreern lernen können!" Jeder, der mit den Afrikanern ehrenamtlich arbeite, sei auf irgendeine Art reicher geworden: "Eure Freundlichkeit, Eure Höflichkeit, Euer Zusammenhalt, Eure Zuvorkommenheit, Euer Respekt vor dem Alter, Euer Gemeinschaftssinn und Eurer Gottvertrauen – mehr von allem würde uns in Deutschland guttun." Sie dankte für die Gebete der Afrikaner: "Sie beten jeden Tag für die Stadt, die Region und die Menschen hier."