Villingen-Schwenningen Einblick in geschichtlichen Schatz

VS-Schwenningen. Neben der touristischen Attraktivität Zittaus und seines Umlands steht das Jubiläum zu 500 Jahre Reformation im Mittelpunkt. Zittau verfügt über einen großen Epitaphien-Schatz, der jetzt nach Jahre langer Restauration in der Ausstellung "Ganz anders" ab 30. Juli eine halbes Jahr lang zu sehen sein wird. Aufgebaut ist sie in der zu diesem Anlass restaurierten Franziskanerklosterkirche St. Peter und Paul. Bei Epitaphien handelt es sich um Grabinschriften oder ein Grabdenkmal für einen Verstorbenen an einer Kirchenwand oder einem Pfeiler. Während in vielen Städten keine oder nur wenige dieser Gedächtnismale erhalten geblieben sind, verfügt Zittau über 80 solcher Kunstwerke.

Seit vergangenen Freitag bis Sonntag, 18. Juni, ist eine Kopie des kleinen Zittauer Fastentuchs aus dem Jahr 1573 anlässlich des Reformations-Jubiläums im Franziskaner Museum in Villingen zu sehen, berichtet Thomas Mauermann, Hauptdezernent der Stadt Zittau. Es wird auch Bestandteil der großen Ausstellung in Zittau sein.

Dass in der Stadt bis weit nach Einführung der Reformation das große mittelalterliche Fastentuch – nach Luther eigentlich unzulässig – bis ins späte 17. Jahrhundert weiter genutzt und 1573 sogar ein neues in Auftrag gegeben wurde, wird als weiterer Beleg für die vielen ungewöhnlichen Entwicklungen in der Reformationszeit gewertet. Das kleine Zittauer Fastentuch ist übrigens das einzige seiner Art in Deutschland und zeigt eine monumentale Kreuzigungsszene, umrahmt von mehr als 40 Symbolen der Passion.