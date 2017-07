Villingen-Schwenningen Ein Zuhause für unzählige Senioren

An die 170 Mitarbeiter kümmern sich um bis zu 128 Bewohner. Ein Aushängeschild sei die eigene Küche mit täglich frischen Mahlzeiten, die auch externe Gäste beim offenen Mittagstisch genießen können, stellt Carolin Stadelmann vom Sozialen Dienst fest. Zur hauseigenen Philosophie zähle auch die enge Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum St. Konrad beispielsweise mit einer Singstunde und das gemeinsame Feiern von Festen. Das Altersheim sei fest in der Südstadt inte­griert, erklärt ihr Kollege Ralf Maier. Eine wertvolle Ergänzung sei das ehrenamtliche Engagement, beispielsweise seien Musiker oder ­Fasnetvereine im Haus anzutreffen, dienstags und sonntags betreibe ein Team an Helferinnen ein Café für Bewohner und Besucher.

Und einen Einblick von der Zusammenarbeit mit der Volkshochschule gibt es beim Jubiläumsfest: Seit Jahren bietet sie einen Aquarellkurs in den Räumen des Betreuten Wohnens an. Zum 60-jährigen Bestehen eröffnet das Heim am Samstag eine Dauerausstellung mit Werken der Teilnehmer aus dem Kurs von Norbert Schmitt in den Fluren.

"Hereinspaziert – Manege frei" heißt es beim Zirkusfest des Altenheims St. Lioba und des Familienzentrums St. Konrad am Samstag, 15. Juli, im Garten von St. Lioba in der Roten Gasse in Villingen. Beginn ist um 11 Uhr mit einer Andacht in der Kapelle von St. Lioba. Henry Greif mischt sich ab 13 Uhr als Clown Enrico unter die Gäste. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Jugendkapelle der Stadt- und Bürgerwehrmusik sowie der Alleinunterhalter Ernst Weißer aus Weiler. Der Nachwuchs des Familienzentrums tritt von 15 bis 15.30 Uhr auf. Zudem warten Aktionen wie Ponyreiten, Kinderschminken, Feuerspucken, eine Schlangennummer und ein Bastelangebot auf die kleinen Gäste. Auf möglichst viele Zirkusbesucher hoffen das Team des Familienzentrums St. Konrad und des Altenheims St. Lioba samt dessen Bewohner.