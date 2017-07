Villingen-Schwenningen Ein würdiger Rahmen für den Abschied von Kindern

Gemeinsam mit Francisca Kurz, Fachärztin für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, haben sie die Initiative für diesen Raum der Stille ergriffen, um einen würdevollen Rahmen für diesen schmerzlichen Abschied für die Eltern zu schaffen. Mit ihrem Chef Matthias Henschen, Direktor der Klinik für Kinderheilkunde, Jugendmedizin und Kinderchirurgie, hatten sie von Anfang an einen Befürworter zur Seite und mit Tobias Kammerer aus Rottweil einen Künstler mit im Boot, der nicht nur die Gestaltung, sondern auch die Bauleitung in die Hand genommen hat. Noch im August ist die Fertigstellung des Raums geplant, der auch an den Kreißsaal und die Notaufnahme angebunden ist und allen Eltern zur Verfügung steht, die im Klinikum Abschied von einem Kind nehmen müssen.

Es sei eine wichtige Investition, diesen Raum der Stille für Familien einzurichten, um sie in dieser schlimmen Zeit zu unterstützen, betont Michael Sauter, Filialleiter der Sparda-Bank in Villingen. So sei für das Team schnell klar gewesen, dass die Spende an das Klinikum geht. "Wir wollen Menschen bei uns in der Region unterstützen, die es schwerer haben als andere", erklärt Sauter. Von der großen Spendenbereitschaft sind sowohl Henschen als auch die Initiatorinnen überwältigt. Er habe es noch nie erlebt, dass die für ein Projekt erforderliche Summe so schnell zusam mengekommen ist, stellte er fest.

Die Jungen und Mädchen der Warenbergschule hätten ihren Sponsorenlauf dem Raum der Stille gewidmet, erzählt Eva Säger. Und beim Zunftfest hätten ihr Kinder Geld in die Hand gedrückt, das sie bei einer spontanen Zirkusaufführung eingenommen hatten. Diese Unterstützung ist für sie und ihre Mitstreiter ein Zeichen, wie sehr das Thema die Menschen berührt. Das Zimmer abseits der Hektik auf der Kinderintensivstation hat es zwar schon gegeben, doch fehlte es an einer angemessenen Ausstattung. Dies sei immer wieder Thema gewesen, toll sei es, dass Eva Säger und Jasmin Erichsen die Umsetzung jetzt in Angriff genommen haben, freut sich Henschen über das Engagement der Mitarbeiterinnen.