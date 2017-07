Villingen-Schwenningen Ein Wochenende der Superlative

Im Münsterzentrum wird man den Besuchern Samstag ein Abendessen und Sonntag Frühstück sowie Mittagessen geboten – teilweise mit großer Menüauswahl. "Wir haben hier insgesamt schon 1500 Vorbestellungen", berichtet Hässler. Hierbei werden auch die rund 450 Gäste versorgt, die in den Massenquartieren in der Klosterring- und Karl-Brachat-Sporthale unterkommen. Am Osianderplatz werden von Stadtharmonie und Stadtmusik die Festklassiker inklusive Bierwagen und Weinbrunnen präsentiert.

Rund um die gesamte Organisation freut sich die Historischen Bürgerwehr und Trachtengruppe über die Unterstützung von vielen Seiten. "Seitens der Katzenmusik hat sich Dominik Schaaf stark eingesetzt", hebt Hässler den Generalfeldmarschall beispielsweise hinsichtlich der Umzugsbegleitung und dem Ablauf des Zapfenstreichs hervor.

Hässler und der Vorsitzende Karl-Heinz Schwert freuen sich darüber hinaus über die Unterstützung der Stadt, auch was das Sicherheitskonzept betrifft, was mit den weiteren Rettungs- und Hilfsorganisationen in drei großen Besprechungen thematisiert wurde. "Es gilt natürlich viele Genehmigungen und Gestattungen einzuholen, die Sicherheit geht aber vor", sind sich die beiden einig. Schwer ist daher auch dankbar, den erfahrenen Organisator Klaus Hässler an seiner Seite zu haben – "er ist die Seele des Ganzen und ein großes Plus für uns."

Ansonsten wünscht sich der Verein, dass die Bewohner der Innenstadt ihr Städtle schön für das große Wochenende herausputzen, beispielsweise mit einer Beflaggung. Darüber hinaus gibt es im Café Rose von Patrick Weigert Reisig-Büsche und Fähnle zum Schmücken zu kaufen. Schließlich soll sich die Stadt von der besten Seite zeigen.

Der Kanonendonner

Die Grenadiere erwarten doch nahezu 400 Teilnehmer für die Veranstaltung, davon etwa 300 Darsteller im historischen Biwak im Romäusring, zeigt Barbara Rothfuß für die Grenadiere auf. Das Holz für die Lagerfeuer ist gehackt, das Stroh für die Zelte bestellt. Auch wenn die weiteren Besorgungen und Einkäufe bei den Grenadieren in Beschlag nehmen wird, freuen sie sich nun schon unbändig auf die befreundeten Darstellungsgruppen und auf die heimischen Besucher, teilt sie weiter mit.

Der Freitag steht ganz im Zeichen des Aufbaus und der Anreise der Gruppen. Abends wird es einen Begrüßungs­appell für die Gruppen geben, danach wird einfach das Wiedersehen gefeiert. Hier wird auch die Taverne im Spitalkeller schon geöffnet sein. Besucher sind hier schon herzlich willkommen.

Am Samstag öffnet das Biwak um 10 Uhr seine Pforten für die Besucher. Gleichzeitig werden in allen vier Straßen der Innenstadt sowie auf der Wiese hinter dem Abt-Gaisser-Haus im Benediktinerring diverse Theater- und Gefechtsvorführungen zu sehen sein. In der Innenstadt werden Patrouillen unterwegs sein und die Stadttore durch Torwachen kontrolliert. Zwischen 12 und 16 werden in den Ringanlagen im Benediktinerring stündlich militärische Szenen und Scharmützel aus den verschiedenen Epochen dargestellt.

Um 17 Uhr marschiert der Tross der Geschütze, geleitet von der Infanterie, durch die Innenstadt zum Riettor hinaus und auf das Hubenloch. Dort wird ab 18 Uhr die eine Belagerungsszene inszeniert, wie sie zum Beispiel bei der Tallardschen Belagerung stattgefunden haben könnte. Artilleriemannschaften und Infanterie werden hierbei 27 Kanonen und über 100 Musketen bedienen. "Geschichtsinteressierten Villingern wird empfohlen sich dieses Spektakel entweder aus der Nähe anzuschauen, – Achtung, es wird laut, eventuell Gehörschutz mitbringen – oder aber sich einen ruhigen Platz in der Stadt zu suchen, die Augen zu schließen und sich in die Zeit vor 300 Jahren zu versetzen. Geschichte erleben, um die Gegenwart zu schätzen", zeigt Barbara Rothfuß auf.

Die Taverne der Grenadiere ist von 10 Uhr bis Mitternacht für jedermann geöffnet. Auch am Sonntag wird das Biwak um 10 Uhr öffnen, die Gruppen werden ebenfalls in die Innenstadt ausströmen. Um 12.30 Uhr wird es einen Sternmarsch der Truppen zum Marktplatz geben, wo der Abschlussappell stattfinden wird. Im Benediktinerring finden von 10 bis 14 Uhr militärische Darstellungen statt, das Biwak bleibt auch am Nachmittag noch geöffnet. Die Taverne wird am Sonntag wieder um 10.00 Uhr öffnen. Nach dem Umzug der Bürgerwehren bieten die Damen des Grenadiercorps Kaffee und selbstgemachten Kuchen an.

Der Tageseintritt für das Biwak liegt bei zwei Euro, für den Kanonendonner bei 2,50 Euro. Wer gleich den Eintritt für alle Bereiche am ganzen Wochenende kaufen möchte, ist mit fünf Euro dabei. Kinder bis 1,20 Meter sind kostenfrei. Und auf noch etwas weist Barbara Rothfuß hin: "Die beiden Veranstaltungen der Historischen Bürgerwehr und des Historischen Grenadiercorps sind zwei eigenständige Veranstaltungen. Da auch beim Grenadiercorps nicht unerhebliche Kosten anfallen, kann leider der Pin der Bürgerwehr nicht für das Biwak gelten."