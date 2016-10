Villingen-Schwenningen Ein Wiedersehen im "Schtädtle"

Bereits am Freitagabend fanden sie sich zu einem Begrüßungsabend in der Zehntscheuer zum "Immer-wieder-Kennenlernen" zusammen. Erste Kontakte wurden geknüpft, alte Erinnerungen aufgefrischt, Begebenheiten über die Schulzeit und die damaligen Lehrkräfte ausgetauscht oder auch nette Gespräche über vergangene Zeiten geführt. Am Samstagnachmittag stand eine Führung durch die Zehntscheuer auf dem Programm. Höhepunkt der Jahrgangsfeier war aber ohne Zweifel der Festabend in der Neuen Tonhalle mit einem Festmenü und einem Alleinunterhalter, der Gelegenheit zum Tanz bot.

Gebrüder Dörr und Los Amol wirken mit.

Zum besonderen Gelingen dieses Abends trugen die ­Gebrüder Dörr und das Duo Los Amol bei, die es wieder einmal verstanden haben, das Publikum mit ihrer humorvollen Art in ihren Bann zu ­ziehen.