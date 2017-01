Villingen-Schwenningen Ein VS-Fastnachter outet sich

Und so denkt der närrische Fähnrich auch, dass Villingens neuer Zunftmeister ­Anselm Säger & Co. genügend Spaß verstehen, um in dieser Hinsicht auf keinen Fall sauer zu reagieren. Denn Rabe stellt fest, dass die bunte Fahne "glieh nebem Hus vom ehemaligen Riebele-Beck" keine Aktion gegen die Zunft gewesen sei. Denn schließlich weist Raphael drauf hin, dass er "stolzes Mitglied der Narrozunft" sei und er den Verein sehr schätze. Und so bleibt es wohl dabei, dass es als ein fastnachtlicher Scherz zum Motto "Fasnet vereint" gedacht war, "auch wenn mir das V in den Augen brennt".

Aber schließlich sei ja auch "der Narro ein Produkt der Satire". Damit sei Satire eben das sichere Fundament aller närrischen Aktivität. Nun aber gibt’s zur Fahne natürlich auch einen Hintergrund. Nicht Rabe hat die Fahne entworfen, auch wenn er keinen Hehl daraus macht, beide Häser der Weißnarren von VS (sprich Schwenninger Hansel und Villinger Narro) im Eigentum und im Besitz zu haben. Und eben aus diesem Grund hat er diese Fahne von Freunden zum Geburtstag geschenkt bekommen, gilt er doch als "doppelstädtischer Fastnachter", für den das "kein Widerspruch, sondern eine wunderbare gegenseitige Ergänzung" ist.

Eigentlich habe er zum Hissen der Fahne ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten. Leider aber hätten die, die sich darüber aufregten, nicht den Mut, es ihm persönlich zu sagen. "Schade", meint er. Und so wolle er auch nicht weiter anonym bleiben, wie man zu dem stehen solle, was man auch närrisch mache. Ist doch das Motto der Fasnet: "Jedem zur Freud, keinem zum Leid!". Und man lege ja auch beim Strählen gerne mal "den Finger in die Wunden".