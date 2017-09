Villingen-Schwenningen Ein Vorbild geht in den Ruhestand

Mit dem nachgespielten "Brennpunkt" im Fernsehen überraschten Matthias Brungs, Gögercin Süleiman, Jan Ilhan Kizilhan und Stefanie Brüderle den neuen Ruheständler. Locker, flockig und ausgesprochen auskunftsbereit unterhielten sie sich über den scheidenden Dekan. Sie scheuten sich nicht, in Bild und Wort seine Knieprobleme auszuleuchten und als Gögerin Süleiman genüsslich erklärte, es gebe viel Privates zu erzählen, bekam Brungs ganz runde Augen, einen langen Hals und fragte in Loriot-Manier: "Ach was?"

Mit dem Song "Time to say goodbye" wurde es wehmütig, doch dann ergriffen Hochrenbleicher-Schwarz und Matthias Brungs in der richtigen Reihenfolge das Mikrofon und blickten zurück und auch voraus. Der Ruheständler will sich planlos sportlich betätigen, kochen und vielleicht auch ein bisschen schreinern. Und sein Nachfolger? Ja, der muss arbeiten.