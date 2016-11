Villingen-Schwenningen Ein Turnier unter Freunden

In diesem Jahr folgten so viele Spieler wie noch nie, nämlich 80, aus den verschiedenen Clubs der Einladung, zum Beispiel aus Friedrichshafen, Konstanz und Sigmaringen. Besonders groß war die Gruppe aus Schwäbisch Hall mit dem Bundesligaspieler Christian Schwerdt.

Thea Nitschke vom Bridgeclub VS betonte in ihrer Begrüßung die Bedeutung von Freundschaft. Das englische Wort Bridge (Brücke) drücke auch dies aus. Freundschaft kenne kein Arm und Reich, Dick und Dünn, Alt und Jung. Es spielen Amerikaner, Italiener, Russen, Afrikaner, Bulgaren und Franzosen miteinander, nicht gegeneinander. Beim Bridge gebe es keine Gegner, nur Gegenspieler.

Es wurde nur am Tag gespielt, die Abende wurden zum gemütlichen Beisammensein genutzt. Beim ersten Turnier am Freitag belegten gleich zwei Paare aus Villingen-Schwenningen, nämlich Heidi Bertsch und Thea Nitschke sowie Resi Bentele und Irma Müller die Plätze eins und zwei. Das Hauptturnier am Samstag gewannen mit Resi Bentele und Irma Müller ebenfalls zwei Mitglieder des Bridgeclubs VS.