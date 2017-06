Villingen-Schwenningen "Ein toller Ausgleich zur Schule"

Ähnlich erging es dem Villinger Tim Dieterle. Der 17-Jährige besucht die zwölfte Klasse des Technischen Gymnasiums und musste zu Hause erst einmal durchsetzen, Schlagzeug spielen zu dürfen. Sein erstes Instrument war ein Xylophon. Seither hat er schon zwei Bundesfinale miterleben dürfen, einmal im Ensemble und einmal als Einzeldrummer.

Frank Neu gibt sich angesichts der vier Bundesfinalisten aus den Reihen seiner Schützlinge bescheiden. Aus seiner Sicht ist diese Quote auch tatsächlich nichts Besonderes – in 25 Jahren als Musiklehrer für Schlagzeug – zuerst bei der Jugendmusikschule, heute bei der Musikakademie – habe er rund 50 Bundessieger feiern dürfen, schätzt er. Benjamin Heil, heute Kollege sowohl als Lehrer als auch im Sinfonieorchester, Benedikt Kurz, der in München Schlagzeug studierte, Daniel Higler, der zurzeit Teil der Südwestdeutschen Philharmonie ist, Fabienne Stebinger, Michael Kopp und Felix Hirn sind nur einige Namen, die ihm dazu einfallen.

"Es gibt uns Ideen und motiviert uns zu Eigenkompositionen", antwortet Jonas Schnell auf die Frage, was den Erfolg des Schlagzeuglehrers Frank Neu ausmacht. Alle drei Drummer lieben die Probenarbeit in einem besonders schallgeschützten Teil im "Haus der Musik" in Villingen. Besonders in der "Schießbude" geht es ab.

In der zusätzlich gepufferten Ecke im Probenraum hinter halbhohen Glaswänden stehen zwei Drum-Sets. Jonas probt seine "Improvisation" als eins der drei Prüfungsteile, die er am Sonntag in Paderborn abliefern muss. Sieben Minuten dauert das Stück, dass nicht nur musikalisches Können, sondern auch Konzentration, Ausdauer und körperliche Fitness voraussetzt.

Genau das schätzen die Jungs an ihrem Hobby, "ein toller Ausgleich zur Schule", sagt Tim. Ob das Schlagzeug einmal auch Beruf werden wird, das steht für alle drei noch in den Sternen.

"Ich kann inzwischen niemandem mehr raten, Musik zu studieren", gibt Frank Neu zu. In Zeiten, in denen große Orchester zusammengelegt und Musikschulen geschlossen werden, dazu viele gute Musiker auf dem Markt sind, sei es schwierig, damit sein Geld zu verdienen.

Jetzt steht zunächst das Bundesfinale im Fokus. Alle vier Drummer – Sebastian Klingele befindet sich gerade noch auf Klassenreise – werden ihr eigenes Schlagzeug mitnehmen. Das Lampenfieber hält sich in Grenzen, denn "jetzt können wir ja nichts mehr verlieren", sagt Benjamin und lacht. Gewinnen allerdings auch nichts, Preisgelder bei "Jugend musiziert" sind längst abgeschafft. Im Gegenteil – inzwischen werden Startgelder erhoben, "das bezahlt aber die Musikakademie", weiß Jonas.

Mit Marwin Müller wird am Wochenende außerdem ein Akkordeonschüler von Reinhard Becker im Ensemble mit Ronja Ramisch antreten. Qualifiziert hat sich auch Maxim Lauenstein in der Kategorie Gesang. Er ist Schüler von Erkentrud Seitz.