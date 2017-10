Villingen-Schwenningen Ein tiefer Riss in Marbach

VS-Marbach (kal). Derzeit wird von rund 35 000 Euro ausgegangen. Ursache dafür sind sehr in die Tiefe gehende Risse in der Asphaltschicht. Mit dem Abfräsen der Deckschicht wäre das Problem vom in den Untergrund eindringenden Wasser nicht zu lösen, ließ sich Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple bei einem Gespräch mit Verantwortlichen der Baufirma sagen, die gegenwärtig den Kreisverkehr in der Ortsmitte erstellt. Die Kostenschätzung liegt bei 33 500 Euro, wenn der rund 300 Quadratmeter große Platz mit einer zwölf Zentimeter starken Tragschicht und vier Zentimeter dicken Deckschicht asphaltiert ausgestattet wird.

Alternativ wird die Asphaltierung von 200 Quadratmetern und 100 Quadratmeter Pflasterung in den Bereichen wo Parkflächen entstehen könnten, für 35 000 Euro angeboten. Im Zuge dieser Arbeiten soll auch ein Gasanschluss für das Rathaus und eine Zuleitung zur Elektrifizierung für das Rückhaltebecken verlegt werden.

Die Ortschaftsräte tendierten dazu, den Platz mit gepflasterten Parkflächen erneuern zu lassen.