Villingen-Schwenningen Ein Tête-à-Tête mit dem Schroff-Archiv

Wolfgang Berweck spricht über die Bedeutung dieser Bilder

Kein Wunder also, dass Herbert Schroffs Bilder auch für die beliebte Medienreportage von Bedeutung sind. Die Serie unter dem Titel "100% VS" ist längst zum Selbstläufer geworden, die Neue Tonhalle ist jedes Mal randvoll mit begeisterten Besuchern. Die fünfte Episode von "100% VS" jedoch ist gerade vor dem Hintergrund des im Internet verschollenen Schroff-Archivs etwas ganz besonderes: "Die schönsten Bilder aus dem Schroff-Archiv haben Eingang in unsere Medienreportagen gefunden" – und jetzt für die Episode fünf haben Michael Hoyer und sein Team neben einem Interview mit dem zwischenzeitlich ebenso verstorbenen Wolfgang Berweck über die Bedeutung des Schroff-Archivs die bedeutendsten Ansichten aus diesem zusammengetragen.

Da gibt es fast vergessene Villinger Ansichten aus den 1950er bis 1970er Jahren mit Höhepunkten wie der Alten Tonhalle, den Passagen in der Luisenstraße, aus der Südstadt mit all ihren drastischen Veränderungen, der Rodelbahn, des Aussichtsturms oder der Blume Post, um nur einige Bilder zu nennen, die das Publikum am 10. März erwarten.

Weitere Informationen: 10. März, 18 Uhr, Neue Tonhalle. Tickets unter www.100prozent-vs.de