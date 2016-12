Villingen-Schwenningen Ein Stück Weihnachten geschenkt

Auch Ludwig Winter, Ehrenamtskoordinator vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) war anwesend und von Anfang an war eine fröhliche und herzliche Atmosphäre zu spüren. Sabine Fuchs, die Leiterin des Begegnungscafes, welches jeden Donnerstag um 17 Uhr stattfindet, begrüßte alle Gäste. Nachdem zwei Weihnachtslieder gemeinsam gesungen wurden, beschrieb sie in anschaulicher Weise, was Weihnachten für die Christen in Deutschland für eine Bedeutung hat und verwies auf die biblischen Hintergründe der Menschwerdung Jesu.

Im Anschluss daran gab es für die anwesenden Kinder ein Weihnachtsgeschenk. Dann begann ein munterer und fröhlicher Austausch bei Kaffee und Kuchen und leckerem Weihnachtsgebäck. Beeindruckend war unter anderem dass Flüchtlinge aus Aleppo anwesend waren, die deutlich machten, wie dankbar sie sind, hier in Deutschland sein zu dürfen und welche Dramen sich bei ihren Angehörigen in Syrien abspielen. So blieb bei aller Weihnachtsfreude doch diese besondere Spannung erhalten und vielleicht konnte durch diesen Nachmittag die praktische Nächstenliebe ein weiteres Mal unter Beweis gestellt werden.

Die 40 Flüchtlinge und die zehn Mitarbeiter der Gnadenkirche genossen diese schönen und besonderen Stunden der Gemeinschaft.