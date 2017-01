Villingen-Schwenningen Ein Stück über die Liebe in unserer Zeit

Nach einiger Zeit zieht Agnes zu ihm – was ist Glück? Ein Ausflug in die Natur mit Picknick? Der Besuch einer Kunstausstellung? Auf Wunsch der Frau versucht der Mann, die Geschichte der beiden aufzuschreiben – die Beziehung wird dadurch vergewaltigt und beschädigt. Agnes korrigiert das Geschriebene, aber das hilft kaum. Sie wird schwanger, er will das nicht, sie zieht aus. Er hat eine beruflich wichtige Affäre mit einer amerikanischen Verlegertochter. Agnes hat eine Fehlgeburt, kehrt danach zu ihm zurück. Sie versuchen gemeinsam Weihnachten zu feiern, sie zieht ihn ins Bett – aber es bleibt ein schaler Nachgeschmack.

Da sie sich krank fühlt, feiert er Silvester auswärts auf einer Party, verliert sich wieder in der Affäre. Sie liest in seinem Computer das Ende ihres Beziehungsromans. Am Neujahrstag ist sie fort.

Die Bühnenfassung des Romans von Katrin Enders in der Regie von Annette Dorothea Weber für die Württembergische Landesbühne Esslingen gelingt im Theater am Ring lebensecht und überzeugend. Sie stellt ein Studentenpaar dar, das seine Gefühle immer wieder kritischen Reflektionen unterwirft – das wird vor allem für Agnes unerträglich. Ihr nicht namentlich genannter Partner zeigt warme Gesten, aber das genügt ihr nicht.