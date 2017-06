Villingen-Schwenningen Ein Stück Straße wird ausradiert

Villingen-Schwenningen. Ein Stückchen Villinger Straße wird es in Zukunft schlichtweg einfach nicht mehr geben. Der Teil Milanstraße zwischen dem neuen Kreisverkehr an der Ecke Oberer Eckweg und dem Wohngebiet Milanstraße wird nun eliminiert. "Das Entwicklungsverfahren läuft", ließ hierzu Joachim Petelka vom Stadtbauamt Villingen-Schwenningen verlauten. Die gute Nachricht für Fußgänger und Radfahrer: Der Gehweg in diesem Bereich bleibt bestehen.