Villingen-Schwenningen Ein Standort für das Kreisarchiv?

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Offenbar gibt es Überlegungen des Landratsamtes, das Gebäude zu kaufen, in dem die Villinger Hauptpost untergebracht ist. Dort könnte dann auch das Kreisarchiv untergebracht werden. "Ja wir haben Interesse an dem Postgebäude und können uns vorstellen, dieses zu kaufen", erklärte Landrat Sven Hinterseh auf Anfrage. Wie der Schwarzwälder Bote erfuhr, wurde dieses Thema am Montag in einer außerordentlichen nichtöffentlichen Kreistagssitzung besprochen.