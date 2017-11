Villingen-Schwenningen Ein Spiegel von Frust und Erschöpfung

Villingen-Schwenningen. Was die Arbeitsverdichtung angeht, verweist das Großklinikum auf einen deutschlandweiten Trend: "Belastungen des Personals sind an vielen Stellen sehr hoch", schreibt Klinik-Pressesprecherin Sandra Adams als Reaktion auf ein Schreiben, in das auch die Redaktion des Schwarzwälder Boten Einblick hatte. "Die Politik ist gefragt, dieser Entwicklung entgegen zu wirken." Erst einmal schwacher Trost für die Arbeitnehmer. Was auf drei Seiten von einer Beschäftigten handschriftlich skizziert wird, ist jedoch kein Einzelfall. Immer wieder wird an den Schwarzwälder Boten Kritik von Seiten der Arbeitnehmer des Großklinikums herangetragen. Der Pflegebereich sei sehr stark unter Druck geraten , meint eine andere Betroffene verbittert. Wie alle anderen möchte sie nicht ihren Namen in der Zeitung lesen. "Denn jeder, der öffentlich Kritik übt, erhält eine Abmahnung." Zunehmends werde der Arbeitsalltag auch deshalb schwieriger, lässt die Frau tief blicken, "weil ich abends nicht mehr in den Spiegel schauen kann. Ich kann meinen Patienten nicht mehr das geben, was ich eigentlich geben sollte".

Frust steigt

Unzufriedenheit und Frust gären schon seit geraumer Zeit am Großklinikum im Zentralbereich. Nicht erst die Stadträtin Adelheid Zeidler (Grüne) erhob in einer Gemeinderatssitzung den Vorwurf, die Lage im Pflegebereich sei nicht mehr menschenwürdig und es würden infolge des Personalmangels in vielen Fällen keine qualifizierten Leistungen mehr erbracht. Bereits im Zuge einer Klinikneuorganisation berichtete der Schwarzwälder Bote im Dezember vorigen Jahres, dass Unruhe am Schwarzwald-Baar-Klinikum herrsche. Eine Unruhe, die einherging mit Resignation einiger Beschäftigter, die sich von der Geschäftsleitung nicht mehr ernst genommen fühlen. Um einzelne Meinungen handelt es sich sicherlich nicht. Dies zeigen nicht nur die Reaktionen einiger Betroffener aus dem Klinikum und diverse Gespräche. Auch Stadtrat Ernst Reiser (Freie Wähler) wurde in der Sitzung deutlich: Langjährige Mitarbeiter in der Krankenpflege hätten die Klinik verlassen, weil sie den Arbeitsdruck nicht mehr aushielten. "Der Pflegebereich wurde ausgepresst wie eine Zitrone, vermutlich um ein gutes Bilanzergebnis zu erzielen", rügte er.