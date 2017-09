Villingen-Schwenningen "Ein Schlag in die Magengrube"

Schwarzwald-Baar-Kreis Enttäuschung auf der ganzen Linie, das sind die Emotionen, die bei den SPD-Verantwortlichen am Tag nach dem Wahldebakel hoch kommen. Lausige 15,6 Prozent erreichten die Sozialdemokraten im Schwarzwald-Baar-Kreis und verloren dreieinhalb Prozentpunkte im Vergleich zur Bundestagswahl 2013. Anders als der Kreiskandidat Jens Löw, der für sich im Wahlkreis einen Gewinn erkennt, verzichtet Nicola Schurr, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Villingen-Schwenningen, auf jegliche Schönfärberei. "Das war wie ein Schlag in die Magengrube", bewertet er das Ergebnis vom Sonntag. Nach dem niederschmetternden Wahlergebnis konzentrieren sich Schurr und seine Mitkämpfer lieber auf eine erste Analyse und vor allem darauf, wie man in Zukunft wieder sozialdemokatisches Profil zurückerobern könne, auch über den Aufbau von diversen Arbeitsgruppen. "Wir müssen soziale Themen wieder besser vertreten."

Ähnlich sieht dies auch Henning Keune, stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender. Sicherlich liegt ihm das Wahlergebnis im Magen. Dennoch: Seinen Kaffee trinkt er auch weiterhin schwarz und sieht zuversichtlich in die Zukunft. "Wir müssen uns wieder als die klassische SPD wiederfinden", das in der zurückliegenden Großen Koalition recht verschlissene sozialdemokratische Profil müsse neu geschärft werden. Immer wieder erwähnt Keune im Gespräch die "soziale Gerechtigkeit". Und dies sollte auch eines der künftigen Kernthemen der Partei sein.

Mit Kritik am vergangenen Wahlkampf und vor allem am SPD-Kandidaten Jens Löw tut er sich schwer: Keune möchte zunächst das SPD-Kreisverbandstreffen am heutigen Dienstagabend abwarten. Angesprochen auf manche Kritik an der mangelnden Präsenz Löws während des Wahlkampfs, kontert Keune: "Wir haben hier einen Riesenwahlkreis." Und: "Man kann nicht auf jedem Marktplatz stehen." Nicola Schurr macht dagegen aus seiner Kritik keinen Hehl. Seiner Ansicht nach sei der Wahlkreis-Kandidat Löw "nicht aktiv genug" nach außen hin aufgetreten. "Er hat einfach zu wenig Präsenz gezeigt." Löw dazu: "Mehr Präsenz kann man immer zeigen. Ich habe eben noch einen Beruf. Und das muss ich alles unter einen Hut bringen."