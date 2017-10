Villingen-Schwenningen Ein Plattengericht zwischen Musik und Wahnsinn

Er wird nicht nur den beiden Rede und Antwort stehen, sondern auch Musikclips präsentieren. Musikclips fanden ihren Einsatz in 60ern und 70ern als Promofilme, wenn Bands zu lange auf Tournee waren, um ihre Musik in den TV-Sendungen vorzustellen. In den 80ern entwicklete MTV daraus eine eigenes Genre, das in den 90ern zur Kunstform wurde. Unterstützt durch die enormen Gewinne bei der Einführung der CD konnten sich Regisseure wie Spike Jonze, Jonathan Glazer oder Anton Corbijn mit großen Budgets und guten Ideen verwirklichen.

Der Schwerpunkt des Abends wird auf diesen Produktionen liegen, eingerahmt von musikalischem Allerlei und fachmännisch moderiert von Axel Killmann. So soll der Abend noch abwechslungsreicher werden. Ein weiterer Gast wird ebenfalls an diesem Abend auf dem Sofa der beiden Moderatoren Platz nehmen. Die Crew des Jugend- und Kulturzentrums K3 sorgt für die Bewirtung. Mit der Veranstaltung wollen die beiden Initiatoren DJ Taste und Peter Tröte Surd die Kulturlandschaft erweitern und positiv ergänzen. "VS kann bunter und kulturell noch vielfältiger sein. Wir hoffen auf zahlreiche Besucher und Plattenfreunde. Natürlich hoffen wir, dass an diesem Abend viel gelacht wird", so die beiden Initiatoren.

Der Eintritt wird drei Euro betragen oder man ersteht den Festivalpass für das Fuud-Festival für alle drei Tage für fünf Euro.