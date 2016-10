Villingen-Schwenningen Ein persönliches Stoll-Konzert

VS-Villingen. "Ich läute zur letzten Schlacht", schreibt Stoll in seinen Einladungsmails zum Benefizkonzert. Der 80-jährige Organist und Musiklehrer glaubt, morgen sein letztes Konzert zu initiieren. Wenn man ihm gegenübersitzt, möchte man ihm das nicht abnehmen, und auch er selbst scheint diese Ankündigung nur vorsorglich gemacht zu haben. Denn dass er weiterhin musizieren wird, Gottesdienste im Münster und in St. Konrad begleitet und die Silbermann-Orgel in der Benediktinerkirche präsentiert, steht außer Frage.

Nach 15-jähriger Pause gibt es nun morgen also wieder einmal ein Stoll-Benefizkonzert, ein sehr persönliches. Neben kraftvollen Werken von Johann Sebastian Bach, Olivier Messiaen (sein Lehrer) und Igor Strawinsky wurden auch zwei eigene Kompositionen vorbereitet: Stoll wird Orgel-Versetten zur gregorianischen Weihnachts-Communio unter dem Titel "Viderunt Omnes" spielen, und von Horcher stammt das "Concertino für Klarinette und Orgel". Die zehn Euro Eintritt, die jeder Besucher bezahlt, gehen komplett an Refugio.

Hanspeter Stoll – in Musikkreisen nennt man ihn kurz "HPS" – stammt aus Bad Säckingen, studierte in Freiburg Schulmusik, katholische Kirchenmusik und Französisch und lernte als Stipendiat in Paris bei Gaston Litaize und Olivier Messiaen. Von 1965 an war er als Musiklehrer in Villingen tätig, erst am Romäusring-Gymnasium, ab 1972 am damals neugebauten Hoptbühl-Gymnasium. Gut kann er sich noch an die mit seinen Schülern vorgenommene "Entrümpelung" des heutigen Franziskaner-Konzertsaales erinnern, das damals dem "Spielwaren-Bauer" als Lager diente.