Villingen-Schwenningen Ein Ort der Fröhlichkeit

Und nicht nur musikalisch wurde dem Publikum etwas geboten. Mit seinen Puppen sorgte Perry Paul, bekannt aus "Schwaben weissblau", für zahlreiche Lacher und feuchte Augen. Der "Bayrikaner Tschouseff" wusste mit viel Charme und Witz mit den Leuten umzugehen und diese auch in seine Show einzubinden. Beispielsweise fragte er, ob denn Roberto Blanco noch lebe und kurzerhand wurde das Lied: "Lebt denn der alte Holzmichl noch" in "Lebt denn der alte Roberto noch" umgetextet – ehe Tschouseff wieder in seiner Kiste verschwand.

Anschließend packte Perry Paul seine "Mauskatze" Amadeus aus, die allerlei Weisheiten von sich gab, und die Besucher auf die Schippe nahm. So musste sich Roger Preissler, der als Betreuer mit den Senioren des Heilig-Geist-Spitals aus Villingen zum ersten Mal bei Froh und Heiter war, trösten lassen, dass Haarausfall die einzige Krankheit sei, bei der es keinen Rückfall geben könne. Zudem klärte der freche Mauskater auf, dass es neuerdings nicht mehr Senioren, sondern vitale Erfahrungsträger heiße.

"Uns gefällt es richtig gut hier", waren sich Tamara Diller aus Hüfingen, Daniela Moritz aus Donaueschingen und Ellen Storm aus Grüningen einig. "Ich bin zum ersten Mal hier bei Froh und Heiter", erzählte Tamara aufgeregt. "Daniela und ich sind seit 2004 jedes Jahr hier", sagte Ellen. "Wir sind wegen Bata Illic gekommen", freute sich Daniela, als Amadeus und Perry Paul diesen ankündigten.

Dann wurde es wieder richtig laut im Festzelt. Mit "Michaela" begrüßte Bata Illic seine Fans. Schunkelnd, klatschend und singend begleiteten sie den Sänger aus Belgrad, der sichtlich Spaß hatte. Illic konnte das Publikum von den Bänken reißen und zum Tanzen animieren.

Das Weilersbacher Ehepaar Christa und Hans Hauser lobte das Volkstümliche an der heiteren Veranstaltung. Meta Bächler war mit ihrer Familie vom Bodensee angereist, um dem stimmungsvollen Vormittag beizuwohnen: "Die alten Stars aus meiner Kindheit wiederzusehen, freut mich", so Bächler. Dietme, welche vor 36 Jahren von Oberschlesien nach Villingen-Schwenningen zog, kommt, seitdem sie in der Doppelstadt lebt, zu Froh und Heiter. "Mir gefällt, dass die Texte auf deutsch sind. Dann versteht man sie auch", meinte sie. Einige Besucher tanzten zu den rhythmischen Liedern. "Das sind Lieder, die die ältere Generation kennt, aber auch die Jungen: Und alle haben Spaß", freute sich Karin Huber, Mitarbeiterin bei der Südwest Messe Gesellschaft, während des Auftritts von Illic.

Nachdem sich Perry Paul mit seinem sprechenden Motorradhelm Theo einige humorvolle Schlagabtausche geliefert hatte, schlossen "Die Schäfer" den frohen und heiteren Vormittag ab. "Euch sollte man auch engagieren", schmunzelten die vier Musiker, nachdem sie lautstark um eine Zugabe gebeten wurden.

Das etwa zweistündige Programm gefiel auch Wolfgang Hehl aus Triberg sehr gut. "Wir waren schon öfters bei den Geschwistern Hofmann", erzählte der langjährige Messebesucher. "Dieses Jahr haben wir uns entschieden, am Montag zu Froh und Heiter zu kommen. Und das hat uns sehr gut gefallen. Es war im Vergleich sogar gemütlicher und schöner", ergänzte er schmunzelnd. Und so war sich nicht nur Roger Preissler sicher: "Ich komme wieder", sondern viele im Zelt.