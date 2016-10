Villingen-Schwenningen Ein Netz in jedem Ort

Jochen Cabanis, Vorsitzender des Zweckverbandes, stellte den aktuellen Ausbaustatus vor. Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde ein Investitionsvolumen von zirka 45 Millionen Euro beschlossen. Ein Volumen von 32 Millionen Euro befindet sich bereits im Bau. "Wir sind auf gutem Weg", erklärte Cabanis: "Es gibt Projekte, die wir komplett vorfinanzieren. Gut besucht war eine Veranstaltung zum Zentralbereich in VS in der vergangenen Woche. "Wir erzielen Anschlussquoten zwischen 30 und 95 Prozent. Genauso wollen wir es 2017 fortsetzen." Als zweites Ziel schilderte der Geschäftsführer, dass "Ringe" um die Orte gelegt werden sollten. Angesichts der Tatsache, dass 2010 erstmals an ein solches Projekt gedacht wurde, sei man jetzt doch enorm weitergekommen. Nach dem Auftakt in Schonach seien auch die FTTC Netze in Tannheim und Pfaffenweiler in Betrieb gegangen. Demnächst folgen die Netze in Döggingen, die Gewerbegebiete in Bräunlingen und Hüfingen, Tuningen, der erste Bauabschnitt in Blumberg, Sunthausen und Biesingen, die Gewerbegebiete Schwenningen Ost und Dauchingen Riesenburg, Hubertshofen, Mistelbrunn, Bruggen und Wolterdingen.

Die momentan recht hohe Förderung wolle man mitnehmen, allerdings, so schränkte Cabanis ein, werde man nicht für alle Teile 90 Prozent erhalten. Die Mitglieder des Zweckverbandes (außer der Gemeinde Niedereschach alle vertreten) stimmten dem Nachtrag zum Wirtschaftsplan zu. Es wurden weitere 5,1 Millionen Euro (drei Millionen Invesitionszuschuss des Kreises und 2,1 Millionen Landeszuschuss) genehmigt. Unter anderem für Furtwangen innerorts, Schönwald-St.Georgen-Mönchweiler, Brigachtal-DS-Aasen/Biesingen werden die Mittel verwendet.