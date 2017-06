Villingen-Schwenningen Ein Neonazi durch und durch

Schwarzwald-Baar-Kreis. Am 14. September wird der auf zunächst 15 Verhandlungstage angesetzte Prozess vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart beginnen, bei dem Ralph-Thomas K. als einer von zwei Hauptangeklagten gemeinsam mit drei weiteren Beschuldigten auf der Anklagebank sitzen wird.

Im Internet posiert der blonde, undurchdringlich wirkende Mann noch mit Sonnenbrille und Ziegenbärtchen für das Foto seines Facebook-Profils. Lächeln ist auch hier nicht so sein Ding. "Der Böse" will er öffentlich gerne sein, so hat er seinen Steckbrief auf der sozialen Plattform überschrieben. Im Titelbild darüber lodern Flammen. Ein Brandstifter? Die Plattform, die er gemeinsam mit der zweiten Hauptangeklagten, einer Frau aus Bielefeld, gegründet haben soll, hatten zumindest offenbar das Zeug dazu gehabt, ein hetzerisches Feuer zu entzünden. Zumindest solange, bis die Plattform nach einer bundesweiten Razzia im Januar 2016 vom Bundesinnenminister in Deutschland verboten und schließlich offline gesetzt worden war. Systematisch und massenhaft sei darüber rechtsextremistisches und nationalsozialistisches Gedankengut verbreitet worden, von verbotenen nationalsozialistischen Grußformen und Parolen über volksverhetzende Äußerungen. Innenminister Thomas de Maizière hatte die Tätigkeit von Altermedia Deutschland als "hochgradig konspirativ" bezeichnet. Laut Tagesspiegel wurde dort beispielsweise der Tod eines verhassten österreichischen Journalisten, als "Volksschädling und Volksverräter" bezeichnet, begrüßt. In einem weiteren Post dazu sei zum Mord an Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) aufgerufen worden.

Die Seite ist vom Netz – und der 28-jährige Ralph-Thomas K. sowie seine 48-jährige Komplizin Jutta V. hingegen gingen ins Netz: bei einer bundesweiten Razzia in Baden-Württemberg, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Thüringen wurden sie festgenommen und saßen zunächst wochenlang in Untersuchungshaft. Wieder auf freiem Fuß, dauerten die Ermittlungen in der Sache weiter an und mündeten schließlich im Januar 2017 in einer Anklage der Bundesanwaltschaft gegen Ralph-Thomas K., Jutta V. sowie drei weiteren Angeklagten. Während den beiden Hauptangeklagten neben der Volksverhetzung auch die Gründung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen wird, wird den übrigen drei die Mitgliedschaft darin zur Last gelegt.