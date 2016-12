Villingen-Schwenningen Ein Nachfolger in Bronze für die Ewigkeit

Nachfolger wirkt barocker

Vor einem Jahr erhielt Straub den Startschuss für die neue Figur. Die Größe entspricht der des Vorgängers mit rund 1,10 Meter. Der Nachfolger wirkt barocker: stolz, mit bewusst übertriebener Ernergetik und einer dynamischeren Haltung. Ein Bein ist vorgelagert, auf dem anderen ruht das Gewicht. Illusion und Theatralik werden transportiert. Der linke Arm ist ausgestreckt, der Zeigefinger zeigt auf den Betrachter. Mit Klartext strählt der Narro sein Gegenüber schelmisch und scheut sich nicht vor der Wahrheit.

Neu ist, dass die Narrofigur künftig ganzjährig aufgestellt sein wird. Um die Figur zu schützen wurde der Vorgänger zeitweise abgenommen – und überwinterte pragmatisch auf dem Bauhof.

Die Fertigstellung wird eine Punktlandung. Die Figur wird am 6. Januar abends aufgestellt und gefeiert werden. Gleichzeitig gibt es Narrentreiben, Musik und das Rollenschütteln, um die Fasnetszeit einzuläuten. Darauf freut sich Straub, der selbst einen Narro hat. Der Künstler gesteht: "Für mich bedeutet der wichtige Auftrag eine große Ehre. ­Der Narro wird noch in Villingen stehen, wenn ich nicht mehr lebe. Das ist etwas ganz besonders.".

Widerspricht sich die moderne und klassische Kunst nicht für Straub? "Die Villinger Fasnet erdet mich. Da stehe ich in einer langen Tradition auf hohem Niveau", sagt Straub ehrfürchtig.

Thomas Straub lebt mitten in Köln. Dort arbeitet er mit seiner Partnerin, ebenfalls eine Künstlerin, im gemeinsamen Atelier. In Villingen absolvierte er zuerst eine klassische Ausbildung als Kommunikationselektroniker. Der Zivildienst folgte, und danach zog es Straub für eine Lehre als Holzbildhauer nach Oberammergau. Anschließend studierte der heute 40-Jährige Kunst mit Schwerpunkt Bildhauerei in Leonberg, Karlsruhe und Helsinki. Durch ein Stipendium in Glasgow erreichte Thomas Straub den Titel "Master of Fine Art". Erst vor zehn Jahren begann er Schemen und Masken für die Villinger Fasnet zu schnitzen. Überraschend divergent und vielseitig sind Straubs Arbeiten in der modernen Kunst. Diese reichen von Fotografien und Videoinstallationen hin zu Werken aus Pappe, Holz, Aluminium oder Blattgold. Aufmüpfig bezieht sich der Künstler auf kunstgeschichtliche Ereignisse oder er interpretiert klassische Porträts in die Moderne. So entstand etwa das berühmte Porträt van Goghs – mit Baseballmütze. Christliche Motive beäugt er kulturgeschichtlich. Den brennenden Dornbusch kreierte Straub und setzte ihn in Brand, um "bewusste Leere" zu erreichen. Das Szenario verweigte er mit einem Video. Beispiele seiner Arbeiten findet man auf der Homepage www.thomas-straub.com.