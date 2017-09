Villingen-Schwenningen Ein Morgen für Frauen

Das breite Themenspektrum sei jeher mehr als ein "nice to have", wie Kuhn-Luz betont. "Es sind einige Frauen auf mich zugekommen. Sie erzählten, dass die Treffen etwas in ihnen verändert haben", schildert sie im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.

Beim Jubiläum am 25. September wird die Pfarrerin, die heute in Rottweil tätig ist, über die Anfänge der Martha-Frauen berichten. "Ich freue mich, viele der Frauen wieder zu sehen und Erinnerungen auszutauschen und dadurch so manches wiederauferleben zu lassen." Die Vorbereitungen für Treffen und Ausflüge sowie die gemeinsame Zeit bei den Frühstücken habe immer Spaß gemacht. "Es ist natürlich auch biografisch schön, sich wieder zu treffen und darüber zu reden, was uns früher gut getan hat und Einblicke zu gewinnen, welche Themen jetzt anstehen."