Villingen-Schwenningen Ein Mann auf der Suche nach sich selbst

Dem jungen Shooting-Star Florian Zeller gelingt es, dem brisanten Thema Demenz ein befreiendes Lachen abzugewinnen und trotz verstörender Präzision kein bleiernes Problemstück zu schreiben. Für "Vater" erhielt er den Prix Molière als "Bestes Stück" des Jahres 2014.

Das Besondere ist die ungewöhnliche Erzählstruktur: Die Handlung entsteht nicht chronologisch, sondern aus der Erlebniswelt des Erkrankten heraus. Vor kurzem zeigten sich Publikum und Presse nach dem deutschen Tourneestart in Iserlohn begeistert, feierten das "große Theatererlebnis" mit stehenden Ovationen.

Die Zuschauer teilen mit ihm Momente des Glücks und des Ausgeliefertseins. Mit der Zeit verschwimmen die Grenzen immer mehr: Was ist Realität, was Wahn, was Halluzination? Und doch steht nicht die Krankheit im Mittelpunkt, sondern Andrés Versuch, dem Prozess der Verwirrung zu entkommen und Selbstachtung zu wahren

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 25, 22 und 19 Euro (ermäßigt 50 Prozent) unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, telefonisch unter 07721/82 25 25, per E-Mail an tickets@villingen-schwenningen.de und im Internet unter www.villingen-schwenningen.de.