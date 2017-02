Villingen-Schwenningen Ein Lichtblick neben dem Riettor

Dinkelsbühl hat’s bekanntlich, Rothenburg ob der Tauber hat’s...warum sollte Villingen nicht auch mit seiner markanten Stadtmauer punkten und diese ab den Abendstunden in Szene setzen? Modellhaft wurde der Mauer-Abschnitt zwischen Riettor und Franziskaner-Kulturzentrum für eine Viertelstunde in angenehmes Licht getaucht. Die ersten Reaktionen im Netz waren deutlich. Bei genauem Hinsehen auf die Kommentarspalten kristallisieren sich drei Gruppen heraus: Die erste ist begeistert und hätte am liebsten die gesamte Stadtmauer und nicht nur zunächst einen kleineren Abschnitt angestrahlt.

Illuminierung eine Pflicht

"Die illuminierte Stadtmauer ist eigentlich eine Pflichtaufgabe, die schon längst hätte realisiert gehört", schreibt ein Facebook-Nutzer. Und damit vertritt er genau die Meinung, die Ulrike Heggen bereits vor zwei Jahren vertrat. Die Freie Wählerin war es, die die Sache mit der Illuminierung der Villinger Stadtmauer ins Rollen brachte. "Passt sehr gut zu Villingen und macht Villingen noch ein Stück schöner. Wunsch: umsetzen", heißt es an anderer Stelle. Manche sehen sogar noch einen durchaus angenehmen Nebeneffekt: Vielleicht halte dies manche Leute vom Pinkeln ab. Eine zweite Gruppe findet das angestrahlte Mauerwerk zwar mehr als ansprechend und eine Klasse für sich, sieht jedoch in der Stadt dringlichere Aufgaben als den Licht-Zauber. So schreibt eine Nutzerin: "Sieht interessant aus, aber ich finde da gibt es wichtigere Dinge, die nötig wären."