Villingen-Schwenningen "Ein Leben ohne Bully ist sinnlos"

VS-Weigheim. Hinter der Halle sammelten sich immer mehr Oldtimer-Pkws, die ebenso wie die Bulldoggs von Besuchern bestaunt wurden. Es war das dritte Oldtimertreffen, das der Musikverein Weigheim anlässlich seines Herbstfestes organisiert hatte. "Wir haben auf anderen Oldtimertreffen Flyer verteilt, jetzt, im dritten Jahr, hat sich das Oldtimertreffen, das letzte in diesem Jahr, schon einen Namen gemacht", erklärte Jochen Schieler, Vorsitzender des Musikvereins. 2015 seien 70 Oldtimer gekommen, in diesem Jahr, bei diesem Wetter, würden es garantiert mehr werden, notierte er zufrieden.

In der Halle spielten Musikkapellen von Tennenbronn, Hochemmingen und Deißlingen Blasmusik, für die Besucher gab es Schlachtplatten. Mercedes Cabrio von 1968, ein Daimler aus dem Jahre 1950 und ein Opel GT sowie ein BMW 3 L CSI aus dem Jahr 1972 standen einträchtig nebeneinander, ganz bescheiden quetschte sich noch ein Fiat Topolino dazu. Markus Kolmitz hatte seinem Ford 12 M zwei Girlanden gegönnt, schließlich feierte der Ford seinen 50. Geburtstag. "Das ist der erste Frontantrieb von Ford und er hat einen V Motor", erklärte er. Klaus Dieter Reichle saß mit einem Kumpel neben zwei VW Bully. Die beiden Herren waren sich einig: "Ein Leben ohne Bully ist möglich, aber sinnlos." Und jeder Bullybesitzer müsse einmal zum Nordkap gefahren sein betonte Reichle, der schon fünfmal am Nordkap war. Ein seltener Austin Healy war etwas abseits geparkt, mitten unter den alten Boliden stand selbstbewusst ein Trabi.

Im Land der Bulldogs war die Auswahl groß. Massey Ferguson, Kramer, Porsche, ein Kramer aus dem Jahre 1948 wurde mit Schwungrad betrieben, tuckerten an. Wilhelm Rapp, der 1000 Kilometer im Jahr mit seinem Bulldogg zu jedem Treffen fährt, war mit seinem Bührer 1955 gekommen. Der Bührer werde in der Schweiz gebaut und durch einen Lkw-Motor angetrieben, berichtete er. Auf die Frage, wo die Wahl-Bulldoggs gebaut werde, staunte er: "Das wissen Sie nicht?" – "Nee" – "Also die werden in Balingen gebaut, der Bulldogg hier wurde 1954 gebaut." Die Bulldogg-Fahrer rennen nicht sofort in die Halle zu den Schlachtplatten, sie schauen sich alle Trekker an und fachsimpeln, während die Pkw-Fahrer schnurstracks zur Halle marschieren.