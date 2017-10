Villingen-Schwenningen Ein Leben in Habacht-Stellung

Für Familienrichter wird Stalking dann ein Thema, wenn das Gewaltschutzgesetz tangiert ist. Im Jahr 2016 gingen allein beim zuständigen Gericht in Villingen-Schwenningen 82 Verfahren ein. Im Bereich Rottweil landen etwa zwei Verfahren im Monat auf dem Tisch des zuständigen Richters. Mal geht es um Annäherungsverbote, mal um Kontaktverbote oder das Überlassen der einst gemeinsamen Wohnung. In jedem Fall sei Gewalt im Spiel oder Bedrohung – und damit eine permanente Beeinträchtigung des Lebens. Der erfahrene Richter warnt jedoch vor einer Überschätzung der Wirkung des Gewaltschutzgesetzes und spielt auf den Villingendorfer Fall an. Der Ex-Partner habe sich auch durch das Annäherungsverbot nicht von seiner Tat abbringen lassen.

Die Gesprächspartnerin lernt ihren Mann als junge Frau kennen, irgendwo im Osten Deutschlands. Kurze Zeit später ziehen die beiden zusammen. Der Partner erzählt ihr bald, dass "meine Vorgängerin in einer Nacht- und Nebelaktion ausgezogen ist". Er beichtet ihr auch, dass er sie daraufhin schikaniert habe. "Ich habe mir nicht viel dabei gedacht, immerhin war er ein liebevoller Vater und angenehmer Mann."

Doch diese Fassade blättert bald ab. Hintergrund ist ein Streit um Vermögenswerte. Als sie mit ihrem kleinen Sohn von einem Verwandten-Besuch zurückkehrt, steht sie in einer kalten Dezembernacht vor verschlossener Tür: "Er hat das Schloss ausgetauscht." Sie ruft die Polizei. "Dann durfte ich wieder in die Wohnung." An diesem Abend reift der Entschluss: Ich muss mit meinem Kind weg. Zunächst sind es nur wenige Kilometer Distanz. "Doch nach dem Auszug stand er regelmäßig vor meinem Haus", erinnert sie sich. Er diffamiert sie bei Ämtern, stellt sie als Drogensüchtige hin. Attackiert sie auf offener Straße, droht ihr: "Ich bringe Dich um."

Die Polizei kann damals nichts machen. Es sind Streitigkeiten unter Noch-Eheleuten, Aussage steht gegen Aussage. Mit der Polizei und der Justiz bekommt es ihr ehemaliger Partner erst zu tun, als er ihren neuen Freund mit dem Auto rammen will und dieser sich gerade noch durch einen Sprung zur Seite retten kann. Die Angst um ihren Sohn verschattet ihr Leben. Dann bricht sie alle Bande ab und zieht rund 800 Kilometer Richtung Süden. "Ich muss hier weg."

Wolf Ortiz-Müller, Psychotherapeut und Gründer der Beratungsstelle Stop Stalking, kennt solche erschütternden Geschichten von Menschen, die lange Zeit belastenden Verhaltensweisen ausgesetzt sind. "Es sind Tausende von Einzelhandlungen, die so zermürbend sind", meint der renommierte Stalking-Experte aus Berlin, der bundesweit bekannt ist: Die Angst, neue WhatsApp-Nachrichten aufzurufen, die Angst, aus dem Haus zu gehen oder einfach den Rechner hochzufahren: Die Angst sei allgegenwärtig.

Was tun, wenn das Stalking anhält? "Zunächst sollte man das gesamte Umfeld informieren, Freunde, Familie, Kollegen", rät Ulrich Heffner vom Landeskriminalamt. Bei einer akuten Bedrohung solle man sofort den Notruf wählen. Werde man im Auto verfolgt, "dann fahren Sie sofort zur nächsten Polizeidienststelle", rät er. Bei Telefonterror könne man auch Fangschaltungen erwägen. Die Erfolgsquote bei Anzeigen sieht er gegeben: "Von wenigen Ausnahmen abgesehen, erleben wir, dass die Belästigungen nach einer Anzeige häufig aufhören."

Die Mutter, die in den Süden flüchtet, zählt offenbar zu den Ausnahmen. Denn bei ihr geht der "Terror" weiter. Ihre Nachfolgerin im Geschäft lässt sich überreden und gibt dem Ex-Mann die neue Adresse heraus. Mit den Nerven am Ende beantragt sie eine Fangschaltung, drei Tage hat sie das Gerät. "Allein in dieser Zeit bekam ich 191 Anrufe." Es kommt zum nächsten Prozess – wegen Bedrohung: "Wenn Sie noch einmal anrufen, sind Sie dran", heißt es nach der Verhandlung. Irgendwann ist der Spuk zu Ende. Nach vier langen Jahren eines Lebens in Hab-Acht-Stellung.

Noch immer zuckt die Frau zusammen, wenn sie einen bestimmten Autotyp sieht, "wissen Sie, diesen roten...". Springt auf, wenn sie einen Motor aufheulen hört; ist wie elektrisiert, wenn sie von erschütternden Geschehnissen wie in Villingendorf hört. "Lese ich so etwas, fühle ich die Panik dieser Menschen. Meine ist nun vorbei."

Stalking, juristisch Nachstellung, ist das willentliche und wiederholte (beharrliche) Verfolgen oder Belästigen einer Person, deren physische oder psychische Unversehrtheit dadurch unmittelbar, mittelbar oder langfristig bedroht und geschädigt werden kann. Im Frühjahr 2007 ist das Nachstellungs-Gesetz in Kraft getreten. Das Gesetz stellt Stalking unter Strafe und verbessert damit den Schutz der Opfer. Zehn Jahre später wurde das Gesetz novelliert, zugunsten der Betroffenen.