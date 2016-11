Villingen-Schwenningen Ein Leben in der Männerwelt

Bei einem Autounfall musste sie zunächst "nur" für die Straßenabsperrung sorgen, blieb etwas abseits des Geschehens. Beim zweiten Mal – wieder ein Autounfall – wurde sie dann schon damit betraut, einem Verletzten gut zuzureden, ihn zu beruhigen. Dass ihr das – trotz Herzrasens – gelang, habe sie selbstbewusster und stärker gemacht, sagt Alica im Rückblick. Zu zehn bis 15 Einsätzen wird die Tannheimer Wehr pro Jahr gerufen. Tragische Fälle sind ihr bis dato erspart geblieben. Beim letzten Alarm wurde sie mit ihren Kollegen zu einem Kaminbrand gerufen – für die junge Frau inzwischen Routine. Sie schätzt es sehr, dass sie sich nach jedem Einsatz mit ihrem Vater über das Geschehen austauschen kann. "So verarbeiten wir, was wir erlebt haben." Nach ihrem Wirtschaftsabitur hat Alica Ober­gfell vor zwei Jahren an der Dualen Hochschule das Studium der Betriebswirtschaftslehre (BWL) im Bereich Industrie begonnen.

Auch bei der Feuerwehr lernt sie noch. Ihre Grundausbildung, den "Truppmann", hat sie bereits hinter sich, zur Truppführerausbildung ist sie angemeldet. "Unser Kommandant Johannes Müller glaubt, dass ich auch als ­Gruppenführerin geeignet bin", sagt Alica nicht ohne Stolz. Etwas schwierig sei es am Anfang schon gewesen, als Frau alleine unter 35 Männern. "Vor allem für die Männer, glaube ich", sagt Alica und lacht. Inzwischen habe sie gelernt, sich zu behaupten und werde anerkannt. Ihr Spind steht ein wenig abseits, zu den Proben kommt sie aber immer fünf Minuten früher, um sich in Ruhe umziehen zu können. Bis heute fehlt ein Spiegel in der Frauen­toilette. Der Feuerwehranzug ist ihr ein wenig zu groß, "gibt aber warm". Frauenmodelle gibt es nicht. Immerhin hat sie eine tailliert zugeschnittene Ausgehuniform.

Wenn sie ihre Weiblichkeit zeigen will, dann greift Alica auf ihr anderes Hobby zurück: Sie ist nämlich auch ­Gardetänzerin bei der ­Osemali-Zunft. Seit dem Sommer ist Alica nicht mehr die einzige Frau in ihrer Wehr und sie hofft, dass sich künftig noch mehr Frauen trauen. "Es macht so viel Spaß", wirbt sie. Man lerne einerseits, in ­extremen Situationen ruhig zu bleiben und andererseits, in einer vermeintlichen Männerdomäne aus sich heraus­zukommen. Das Schönste für sie sei aber an diesem Ehrenamt, "anderen Menschen helfen zu können".