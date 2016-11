Villingen-Schwenningen Ein Leben abseits vom Bombenhagel

Die jungen Flüchtlinge haben viel durchgemacht. Übers Mittelmeer seien manche geflüchtet, die eigene Familie haben einige verloren: All das, das was im Fernsehen gezeigt werde, sei für viele junge Leute Realität. Beim "allstar"-Team, dem Betreuungsteam der AWO, insgesamt zehn Mitarbeiter, sei auch eine Psychologin dabei.

"Letzen Endes sind wir alle gleich, egal welche Herkunft oder Hautfarbe wir haben." So sei der Name des Hauses Regenbogen entstanden. Das Haus gibt es seit Februar 2016, es waren 13 afghanische Jugendliche, die damals einzogen und tatkräftig bei der Renovierung mitgeholfen haben. Auch dieses Gebäude ist Eigentum des Bundes. Der Kommunalverband Jugend und Soziales, die AWO und das Kreisjugendamt haben sich den "Umas" angenommen. Die Idee für das Haus Regenbogens als Ersteinrichtung für unbegleitete Flüchtlinge war bald geboren.

Mittlerweile wohnen 29 Jungs in Wohngemeinschaften zusammen. Sie stammen aus Syrien, Afghanistan, Gambia, Somalia und Guinea. Anschließend wechseln sie in das "Immigrants corner" in der Fördererstraße, indem zwölf junge Menschen leben. Das betreute Wohnen hat zum Ziel, die Selbstständigkeit so weit wie möglich zu fördern. Entweder, sinniert Hüls, schaffe man es, die jungen Flüchtlinge gut auszubilden, oder aber sie kehren in ihre Heimatländer zurück, engagieren sich politisch und bauen Städte und Infrastrukturen wieder auf. Die Jugendlichen lernen hier alles, was für Deutschland stehe, so Hüls. Demokratie, Toleranz und Freiheit und sie erleben, dass "das Leben auch schön ist, dass man schwimmen oder spazieren gehen kann, ohne dass einem die Bomben um die Ohren fliegen." Bestes Beispiel im Haus sei ein Junge, der Analphabet war, weil er die Möglichkeiten zum Schreiben und Lesen in seiner Heimat nie hatte. Mittlerweile lebt er in der Einrichtung in der Fördererstraß und habe es geschafft, innerhalb von sechs Monaten Deutsch zu lernen. Nun macht er seinen Hauptschulabschluss. Die Jungs seien generell sehr dankbar und liebenwert und bereichern, so Hüls, ihr Gastgeberland. Natürlich brauche es Unternehmen, die beispielsweise Praktika oder Schnuppertage anbieten oder Lehrer die den jungen Flüchtlingen Deutschunterricht geben. Dennoch:

Wenn sich ein Jugendlicher nicht an die Regeln halte, müsse er mit allen Konsequenzen rechnen. Wer Fragen zu den "Umas" oder dem Haus hat, kann sich an die AWO in Villingen wenden Telefon: 07721/9 86 60.

Was ist ein "Uma"? Es handelt sich um noch nicht volljährige Kinder und Jugendliche, die ohne die Begleitung eines für sie verantwortlichen Erwachsenen in ein anderes Land reisen oder im eigenen Land zurückgelassen wurden. Seit November 2015 werden diese junge Menschen vom Bundesfamilienministerium "uma" genannt, unbegleitete minderjährige Ausländer.

Im Jahr 2014 waren die Länder, aus denen die meisten jungen Menschen flüchteten,

Afghanistan, Somalia, Eritrea und Ägypten. Ihre Heimat sind Kriegsgebiete. Nach Ausbruch des Bürgerkrieges in Syrien und dem Erstarken der Terrormiliz "Islamischer Staat" im Irak stiegen die Fllüchtlingszahlen stark. Zunächst werden sie vom

Jugendamt in Obhut genommen und leben dann in einer geeigneten Einrichtung. Nach einem Erstscreening zum Entwicklungs- und Gesundheitsstand wird geschaut, ob es Angehörige gibt. Anschließend wird geprüft, welche Unterbringung geeignet ist, welche Schule die Jugendlichen besuchen können und welche Perspektiven es für sie in Deutschland gibt.