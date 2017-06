Villingen-Schwenningen Ein Kräutersalz vom Warenberg

An einem Vormittag pflückten und zupften die Kinder Schnittlauch, Petersilie, Salbei und verschiedene andere Gartenkräuter aus der Kräuterschnecke im Schulgarten. Alle Kräuter wurden zusammen mit Salz in einem Mörser zerkleinert und es entstand ein köstliches Kräutersalz.

An einem anderen Vormittag sammelten die Mädchen und Jungen Wildkräuter wie zum Beispiel Spitzwegerich, Löwenzahn, Giersch am Waldrand des Laibles. Im grünen Klassenzimmer wurden die Kräuter zerkleinert. Mit Sahne, die zu Butter geschüttelt wurde, bereiteten die Kinder eine leckere Wildkräuterbutter. Dies ist ein kulinarisches Modul der zukünftigen Naturparkschule am Villinger Warenberg.