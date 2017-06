Villingen-Schwenningen Ein Kinderparadies soll’s werden

VS-Herzogenweiler (wz). Nachdem der Kinderspielplatz beim Sportplatz im letzten Jahr mit einem Klettergerüst ausgestattet wurde, will der Ortschaftsrat die Anlage weiter ergänzen. Es wäre noch Platz für eine Rutsche, für die ein kleiner Erdhügel aufgeschüttet werden könnte. Ortsvorsteher Martin Wangler wurde beauftragt bei den städtischen Sachverständigen zu erkundigen, ob die dem Ortschaftsrat angebotene Rutsche in Frage kommt und wie es sich mit Eigenarbeit verhält. Die bisherige Tischtennisplatte wird außerdem künftig als Tisch verwendet, an dessen Längsseiten Bänke platziert werden. Finanziert werden könnte das Ganze mit übertragenen Haushaltsresten.