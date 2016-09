Villingen-Schwenningen Ein Jubiläum mit Überraschungen

Was dabei herausgekommen ist, das möchte Schauspielerin und Regisseurin Verena Müller-Möck, seit 22 Jahren dabei, gar nicht im Detail verraten. "Lasst euch überraschen", sagt sie und lacht.

So viel ist dann aber doch zu erfahren: Das Publikum wird nicht nur mit Sekt und Häppchen verwöhnt, sondern auch mit Theaterszenen, Musik, und Lesungen, Einzel- und Ensembleauftritten – "bunt halt", sagt Verena ­Müller-Möck. Der besondere Abend zum 25-jährigen ­Bestehen des Theaters mit seinen 95 Sitzplätzen soll zugleich ein Dankeschön für Sponsoren und treue Zuschauer sein.

Begonnen hat alles eigentlich schon vor 29 Jahren. Mit der Idee, das "kulturelle Sommerloch" in Villingen zu stopfen, ergriffen 1987 der damalige Kulturamtsleiter Walter Eichner und der Theaterfreund und Schauspieler Eberhard Zimmermann die Initiative zur Gründung des "Villinger Sommertheaters", das am 8. September 1987 mit dem Lustspiel "Die Deutschen Kleinstädter" von August ­Kotzebue im Hof der Karl-Brachat-Realschule sein erstes Stück aufführte. Das Ensemble blieb zusammen und fand vier Jahre später eine Bleibe an der Stadtmauer, in unmittelbarer Nähe des Kaiserturmes. Das "Theater am Turm" war geboren.

Tickets: Kostenlose Kostenlose Platzkarten (maximal zwei pro Person) sowohl für Freitag, 28. Oktober, als auch für Samstag, 29. Oktober, ab jeweils 19 Uhr (Beginn 20 Uhr) können ab heute, Samstag, bei Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße in Villingen abgeholt werden. Eine telefonische Reservierung ist nicht möglich. Karten gibt es solange der Vorrat reicht.