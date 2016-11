Villingen-Schwenningen Ein jeder Pilzkorb steckt voller Überraschungen

Sie schwärmen an den Wochenenden aus und werfen alles in ihre Körbchen. Was sie als ungenießbar identifizieren, wird platt getreten. Mit rund 20 Arten im Gepäck kommen sie dann zum Spezialisten und wollen wissen, was davon verwertbar ist.

Freilich sind nicht alle Pilzsammler so, doch manche betreiben das Hobby tatsächlich nach diesem Schema. Für Biologen und Pilzliebhaber wie Edgar Riehle ist das ein Graus. Der ausgebildete Pilzsachverständige weiß genau, welche der heimischen Pilzsorten essbar sind und welche vielleicht sogar giftig. Trotzdem: Ein bloßer Aussortierer von Pilzen möchte er nicht sein. "Man soll sich auch für die Pilze interessieren", erklärt er seinen Ansatz. Aufklärung sei der primäre Auftrag der Pilzsachverständigen von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM).

Um sich so nennen zu dürfen, hat er vor 35 Jahren eine theoretische und praktische Prüfung abgelegt. Alle fünf Jahre gibt es einen Auffrischungskurs für die Pilzexperten. Der 60-Jährige führt außerdem Exkursionen durch. Auch bei diesen ist der Sammelkorb tabu. "Die Leute sollen lieber zuhören", sagt er.