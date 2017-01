Villingen-Schwenningen Ein Hoch auf Schnapszahljubilare

Der Chor "Cross Notes" aus Niedereschach unter der Leitung von Thomas Schneider brachte den Schnapszahljubilaren der Matthäusgemeinde in Marbach jubelnde Geburtstagsständchen. Die Lieder wurden genauso mit Freude angenommen wie auch beim anschließenden Empfang das Gläschen Sekt mit Laugenhäppchen, die von den zwei Konfirmanden vorbereitet wurden. Diese führten den Jubilaren vor Augen, was man sich zu den verschiedenen Lebensaltern wünscht. "Nur nicht für alt gehalten zu werden", sagte Nina zu den 44-Jährigen. Und Adrian meinte: "Die Elfjährigen wünschen sich Drohnen und Handys."

Das Schmunzeln war den beiden sicher, schon von Beginn an, als sie die "jubelnde Kirche" vorstellten. "Die Bibel freut sich, dass sie gelesen wird. Die Orgelpfeifen spielen begeistert. Der Chor singt mit Enthusiasmus. Die Osterkerze leuchtet mit Enthusiasmus. Die Konfirmanden sind in Hochstimmung." So müsste Kirche immer sein. "Wir kommen wieder", sagten die Jubilare abschließend.