Villingen-Schwenningen Ein Hindernisparcours für den neuen Marbacher Radweg

"Somit musste eine alternative Trasse gefunden werden". Auf dieser nun wurde der Beginn des Radwegs in das Straßenstück beim Lokal Wiesengrund gelegt. Landwirte können ihn in alle Richtungen nutzen, für Radfahrer und Fußgänger soll eine Querungsinsel mehr Sicherheit bedeuten. Auch Richtung Schwenningen und Bad Dürrheim soll der Weg Radfahrer führen – man hat schließlich ein enges Radwegenetz im Sinn. In diesem Bereich allerdings sollen die von der Bahn geforderten Poller dann doch gebaut werden. Anstatt entlang der Bahngleise führt die neue Route nun, um auch ökologischen Aspekten zu genügen, auf der anderen Seite der Brigach weiter und ist somit obendrein attraktiver, weitgehend eben und, abgesehen vom landwirtschaftlichen Verkehr "Kfz-frei".

Ist der perfekte Radweg im Bereich Marbach-Brigachtal damit zumindest auf dem Papier endlich geboren? Das wird sich zeigen, in seiner nächsten Sitzung soll der Gemeinderat über den Bau des Radwegs in der neuen Variante entscheiden und gegebenenfalls Kosten in Höhe von 390 000 Euro zustimmen.