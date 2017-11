Villingen-Schwenningen Ein Herzenswunsch erfüllt

Das Seniorenzentrum im Welvert in Villingen bietet Platz für 90 Bewohner und gehört zum traditionsreichen Sozialunternehmen "Die Zieglerschen". Für ein selbstständiges Leben im Alter stehen im Haus des Seniorenzentrums insgesamt 50 Betreute Wohnungen zur Verfügung. Die Altenhilfe der Zieglerschen betreibt an mehr als 20 Standorten in Baden-Württemberg stationäre und ambulante Pflegeangebote.