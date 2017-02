Villingen-Schwenningen Ein Haus für Kinder, Familien und Senioren

Gestern stellten Pfarrer Michael Schuhmacher, Stefan Erchinger, stellvertretender Vorsitzender des Kirchengemeinderats und Gisela Knöbel, Leiterin der Steuerungsgruppe Neubau den interessierten Gemeindemitgliedern, darunter viele junge Eltern, das Projekt vor. Der Gemeinderat der Doppelstadt habe am 1. Februar das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2016 bis 2020 verabschiedet – mit folgenden Positionen: Investitionskostenzuschuss für den Kindergarten 300 000 Euro im Jahr 2017, 900 000 Euro 2018 und 1 900 000 Euro 2019. Bleiben noch 700 000 Euro, die durch die Kirchengemeinde und aus Mitteln der Diözese zu finanzieren seien, so Pfarrer Schuhmacher.

Zwei Gruppen mit Kindern von ein bis drei Jahre und vier Gruppen mit Regelzeiten werden Raum finden. Es gebe auch Rückzugsmöglichkeiten für Familien, die Fragen in vielfältigen Richtungen haben, auch müsse die Gemeinde sich hier treffen können, so Schuhmacher. Der Zeitplan sieht vor, dass im Mai 2017 der bauliche Rahmenplan des Projekts fertiggestellt wird. Im Frühjahr 2018 stehe die Sanierung des Schwesternwohnheims an, im Herbst 2018 werde mit dem Bau des Familien- und Begegnungszentrums St. Elisabeth begonnen. Er hoffe mit dem Einzug im Frühsommer 2020. "Wir wollen Unsicherheiten und Gerüchte vermeiden und versprechen Ihnen, dass das Kind und die Familie im Mittelpunkt stehen. Wir brauchen den Blickwechsel und lernen jeden Tag dazu, es wurden schon viele Gespräche im Vorfeld geführt", so der Pfarrer. "Schenken Sie uns Vertrauen, es kann nur besser werden", warb Schuhmacher um Verständnis.

Geplant sei eine Doppelnutzung für Kindergarten sowie Familien- und Begegnungszentrum wie auch ein Begegnungsraum der katholischen Kirchengemeinde, fuhr er fort. Einzelne Gruppen der Gemeinde werden auch nach der Bauzeit Raum im Gemeindehaus St. Franziskus, das parallel umgestaltet wird, finden, fuhr er fort. Man könne es sich nicht mehr leisten, jeder Gruppierung einen eigenen Raum zu bieten, aber es werde Raum für jede Gruppierung geben, versprach er. Mütter, die sich Sorgen gemacht hatten, dass ihre Kinder während des Abrisses und Neubaus in Containern untergebracht werden, konnte Schuhmacher beruhigen: Das Schwesternheim in unmittelbarer Nachbarschaft stehe leer, werde aufgerüstet, sodass die Kinder in der Übergangsphase bestens versorgt seien, versprach er.