Villingen-Schwenningen "Ein guter Start in die Präsidentschaft"

Schwarzwald-Baar-Kreis. "Die Stimmung war die ganze Zeit gut", erzählte Frei gestern auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.Thorsten Frei gehörte als Abgeordneter des Wahlkreises Schwarzwald-Baar/ Oberes Kinzigtal zu den 1260 Wahlmännern. Obwohl er sozusagen Politprofi in Berlin ist, war das Ereignis doch eine Premiere für Thorsten Frei. "Meine erste Bundespräsidentenwahl", fasst er zusammen. Frei konnte die Rede des designierten Präsidenten live verfolgen, "Frank-Walter Steinmeier hat die richtigen Worte gefunden und ich denke, es war ein guter Start in die Präsidentschaft".

Nach vorbereitenden Fraktionssitzungen über das ganze Wochenende, fand am Sonntag um 12 Uhr im Reichstag der eigentliche Wahlgang statt. "Mit Frank-Walter Steinmeier wird ein Politiker Bundespräsident, der in den unterschiedlichsten Aufgaben und Ämtern Erfahrungen gesammelt und sich bewährt hat. So, wie ich ihn in Berlin und bei gemeinsamen Auslandsdienstreisen erlebt habe, bin ich davon überzeugt, dass er nicht nur in der Lage ist, Deutschland gut zu vertreten, sondern auch einen aktiven Beitrag dazu zu leisten, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken und bestehende Spannungen zu überwinden. In einer Welt, die aus den Fugen geraten scheint und Fakten und Argumente weniger zählen als gefühlte Wahrheiten, ist das wichtiger denn je", ist Frei nach der Wahl Steinmeiers zum neuen Bundespräsidenten überzeugt.

Sehr beeindruckt war Frei von der Rede, die Bundestagspräsident Norbert Lammert hielt. Auch dieser habe Qualitäten gezeigt, die ihn aus Sicht von Frei durchaus als weiteren Kandidaten für das Bundespräsidentenamt qualifiziert hätten. Lammert hatte die besonderen Herausforderungen betont, denen sich der neue Bundespräsident gegenüber sehe. "Den demokratischen Grundkonsens zu formulieren, ist schwieriger geworden" sagte Lammert beispielsweise.