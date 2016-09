Villingen-Schwenningen Ein Granatenwurf mit weitreichenden Folgen

Villingen-Schwenningen. Die Geschehnisse des 29. Januar 2016 haben sich in das Gedächtnis der Bürger eingebrannt. Denn an diesem Tag flog nachts eine Handgranate auf das Gelände der Flüchtlingsunterkunft in der Dattenbergstraße. Eine Tat, die bundesweit und sogar international für Aufsehen sorgte. Morgen, acht Monate nach dem Anschlag, beginnt der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter.