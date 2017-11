Villingen-Schwenningen Ein Geldsegen für soziale Einrichtungen

Zur Freude der Beschenkten konnte Tobi Zürcher, Organisationsleiter der Gemeindeaktivitäten, vom Erlös des Gemeindefestes im September in Anwesenheit vieler Gemeindemitglieder jeweils 400 Euro an den Kindergarten St. Bruder Klaus, das Kinderhospiz Sternschnuppe in Schwenningen und an die Pfarrei St. Konrad zur Renovierung und Erweiterung der Bernhardshütte übergeben. Vom Erlös der beiden Kinderkleidermärkte durfte außerdem Irmgard Rösch vom Freundeskreis Oradea/VS-Villingen 2000 Euro von Christine Disch für die verschiedenen Kinderhilfsprojekte in Rumänien entgegen nehmen. Auch der Kindergarten St. Bruder Klaus erhielt vom Kleidermarkt eine Spende in Höhe von 600 Euro als Dank für die Benützung der Räume an den Verkaufstagen.

Namens der sozialen Einrichtungen bedankten sich die vier Vertreter herzlich für die willkommenen Spenden und erzählten von ihren Arbeitsbereichen, in denen das Geld sinnvolle Verwendung findet.