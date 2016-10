Villingen-Schwenningen Ein Flashmob lässt V und S klingen

Villingen-Schwenningen. Harald Kimmigs Gesichtszüge entspannten sich gestern Morgen sichtlich, nachdem um zehn Uhr das erste, rund zehnminütige Mini-Konzert vor dem Villinger Hallenbad verklungen war. Fünf Sängerinnen und eine Cellistin, alles Schülerinnen von Kimmig von der Musikhochschule Trossingen, hatten eine moderne Collage aus Stimmen, Gesang und Cello vorgetragen und das an nachfolgend neun weiteren Plätzen in beiden Stadtbezirken wiederholt.

Die als Flashmobs angekündigten Straßenkonzerte hatten zwar nicht das von den Initiatoren erwartete Ausmaß an spontanen Teilnehmern und auch die Größe des Publikums hielt sich sehr in Grenzen. Doch darum ging es gestern laut Kimmig und seinem Komponistenkollegen Matthias Schneider-Hollek, der sich mit Live-Elektronik einbrachte, gar nicht.

Vielmehr lagen die Konzertorte an zum Teil seltsam anmutenden Orten wie der Fördererstraße in Villingen und der Spittelstraße in Schwenningen auf der nach dem italienischen Mathematiker aus dem 13. Jahrhundert benannten "Fibonacci-Schnecke", die Kimmig und Schneider-Hollek über den Straßenplan der Stadt gelegt hatten. Immer näher kam man dabei den beiden finalen Orten, der Stadtkirche in Schwenningen und dem Franziskaner in Villingen, wo gestern Abend ein Parallelkonzert "Mega Her(t)z Stadt" mit 110 Musikern aus der Stadt stattfand. Wir werden noch berichten. Die musikalischen Flash-Mobs sollen ab heute auf der Homepage der Stadt (www.villingen-schwenningen.de) über die Startseite abhörbar sein.