Villingen-Schwenningen Ein Feuerwerk am Bickentor entfacht

Die Bickenstraße war voller Menschen, die das von den Krawazi-Ramblers eingeläutete Spektakel miterleben wollten. Alles, was bei den Glonkis Beine oder ein Instrument hat, war dabei: Elfer- und Großer Rat, der Spielmanns- und der Fanfarenzug, Majoretten und Glonkinchen sowie sämtliche Trommler, weibliche und männliche. Ordner und viele Sperrgitter sorgten dafür, dass dem Bickentor, von dem es zwischendurch Funken regnete, niemand zu nahe kam. Kein Wunder, das Jochen Munz, Glonkirat seit 46 Jahren und neuer Besitzer des Villinger Narrenbechers, in seinem gereimten Prolog vom Balkon des Bickentores herab mächtig schimpfte.

Das "herrliche Entrée: so viele Menschen, die ich seh’", sei sehr auf der Kippe gestanden, weil zu gefährlich, berichtete er und fragte sich, wie eine Fasnet wohl aussehe, wenn dazu – aus Sicherheitsgründen – niemand mehr das Haus verlasse. Die Fasnetsuche mit ihrem abschließenden Feuerwerk werde auf dem Sofa per Video verfolgt, bei Amazon könne man sich dazu eine "Fünf-Pfund-Malzerkollektion" bestellen. Wenn die ganze Stadt gesperrt sei, bestünde eine weitere Alternative darin, die Fasnet vom Hubenloch aus per Fernglas zu verfolgen.

Das denken sich nur Menschen aus, die die Fasnet nicht im Blut haben, ätzte Munz und zeigte einen blau-weißen Schlüssel her, dem man sich, um die Sicherheitsbedürftigen der Stadt im vorauseilenden Gehorsam zu beruhigen, eigens für das Bickentor habe anfertigen lassen.