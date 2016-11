Villingen-Schwenningen Ein Festtag für die Gnadenkirche

Philipp Müller sieht seine Einsatzgebiete unter den rund 100 Kindern und Jugendlichen der Gnadenkirche vor allem in Kinder- und Jugendgottesdiensten, der Pfadfinderarbeit Royal Rangers, den Veranstaltungen für Teenies und Jugendlichen der Gemeinde sowie auch offenen Jugendevents und offener Jugendarbeit für am Glauben interessierte junge Menschen in Villingen-Schwenningen. Seine Hobbies Musik und Sport will er einsetzen, um auf diese Weise Jugendliche anzusprechen. Zusammen mit seiner Frau Jessica, die staatlich anerkannte Clownin ist, wird ihm das bestimmt gelingen.

Der Gottesdienstraum, in dem es keinen Platz mehr gab, wurde nach dem Segen kurzerhand in einen großen Speisesaal verwandelt, so dass man noch gemeinsam zu Mittag essen konnte und genügend Raum blieb, Phillip Müller und seine Familie persönlich kennen zu lernen.