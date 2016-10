Etwas ganz Besonderes haben sich Sven Moosmann und Raphael Günter für einen im Hospiz Via Luce verstorbenen Freund einfallen lassen. Zur Erinnerung planten sie ein Fest zu seinem Geburtstag, der nur wenige Tage nach seinem Tod gewesen wäre. Etwa 60 Freunde, Bekannte und Verwandte kamen, um sich auszutauschen und sich gemeinsam an ihn zu erinnern. "In unserer Erinnerung wird Patrik immer in uns weiter leben. Wir denken oft an ihn – er war ein toller Kumpel", meinten Moosmann und Günter. Die Organisatoren hatten noch eine weitere besondere Idee. Sie stellten ein Sparschwein auf, um mit Spenden die Einrichtung Hospiz Via Luce in Villingen-Schwenningen zu unterstützen. Die Eltern steuerten außerdem noch einen beträchtlichen Betrag dazu bei und so kamen am Ende stolze 1300 Euro zusammen. Maria Hanßmann, betriebswirtschaftliche Geschäftsführerin des Via Luce, und Mechtild Wohnhaas-Ziegle von der Pflegedienstleitung nahmen die Spende dankbar entgegen. Foto: Via Luce