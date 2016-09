Villingen-Schwenningen Ein Feinripp-Macho imponiert

Was es mit der Begrifflichkeit "Freinripp-Macho" auf sich hat, dröselte der Musiker (Bassist), Songwriter und Kabarettist Hans "Umbo" Umschaden im Laufe des Abends ohne Umschweife anhand der eigenen Biographie auf. Dass es in kleinen Theaterraum durchaus heiß werden könnte, ahnte Theaterintendant Olaf Jungmann und verteilte zu Beginn des Abends Wind-Maschinen in Form von Fächern, denn es sollte ein langer Abend werden, wenn man ihn nicht unterbricht, ließ Umbo gleich durchblicken.

Männerthemen wollte Umbo Umschaden ansprechen, weil diese seines Erachtens in der Musik viel zu kurz kommen. Dass er sich einmal mit den Frauen so schwer tue, um im richtigen Hafen festzumachen, hatte er sich als unbedarfter Jüngling aus dem Gebirge (Kärnten) nicht gedacht. Von der Statur her eigentlich nicht zu übersehen, vielleicht etwas "laut", grobmotorisch direkt, sagt was er denkt und trotz allem Nicht-weh-tun-Wollens "so galant wie Panzer". Männer fühlen, Frauen denken, sie hören nie auf damit und haben immer einen Plan B, dem Mann bleibt nur die Phantasie, so Umbo.

Eigentlich hätte er von seinem Vater erwartet, dass er ihn auf einige Unwägbarkeiten aufmerksam macht, wenn man(n) ins Alter kommt, in dem einen die Kurven der Frauen ansprechen und: auf die Risikogruppen von Frauen, die ihm besonders zu schaffen machten. Dazu gehörten Rothaarige und Skorpione. "Du bist einer der wahren Helden, das ist ein harter Job, im Himmel wirst Du gleich zum Erzengel ernannt", erklärte er einem mit einer Skorpion-Frau verheirateten Besucher. Mit dem Publikum gab es einen durchaus regen Dialog, nicht nur während der Aufführung, insbesondere auch zwischendurch und danach, und es konnte sich auch gut in die Gefühlslage Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts hineinversetzen.